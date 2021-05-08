Во Владивостоке к 9 мая несколько дней назад были установлены флаги, которые вызвали резкую критику со стороны жителей города.

На флагах имеется изображение ордена Отечественной войны в окружении красно-белых лучей. Некоторые пользователи Сети отметили, что установленные флаги напоминают флаги ВМС Японии – они представляют собой изображение красного круга с аналогичными лучами. Как было особо отмечено, во времена Великой Отечественной войны на Дальнем Востоке СССР вёл серьёзные бои с Японией.

Как сообщили в мэрии Владивостока, по всей видимости, подрядчик неверно понял рекомендованные условия для оформления, из-за чего допустил массу нарушений. Было заявлено, что в отношении лиц, отвечающих за культуру города, примут меры, а подрядчик не получит оплаты за свою работу.

В настоящее время флаги, вызвавшие скандал, были заменены на российский триколор.

Ранее мы сообщали, что во Владивостоке прошло скандальное мероприятие, которое многие посчитали пропагандой ЛГБТ. Сами же организаторы назвали свой проект борьбой с дискриминацией людей.