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Попытка перехвата российского стратегического бомбардировщика Ту-95МС сорвалась из-за перехватчиков МиГ-31, рассказывает портал Avia.Pro. Авторы поясняют, что инцидент произошел во время патрулирования ракетоносцем прибрежной зоны.

На перехват Ту-95МС натовские силы отправили истребители F-16, которые создавали препятствия для дальнейшего полета и пытались принудить пилотов бомбардировщика изменить курс. Однако это им не удалось. В какой-то момент на месте инцидента появились перехватчики ВКС РФ МиГ-31, которые в считанные секунды отогнали американские самолеты.

Авторы портала, ссылающиеся на китайское издание Sohu, пишут, что если бы F-16 спровоцировали воздушный бой, то российские перехватчики могли вывести из строя их электронные системы. Для этого у них на борту имеются современные комплексы РЭБ. Кроме того, МиГ-31 вооружены дальнобойными ракетами с наведением на цель.

Зная о таких возможностях российских самолетов, F-16 не рискнули оказывать сопротивление, а ушли на свой аэродром базирования.

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