Информационная служба Военно-морского института США заявила об обнаружении в районе Гавайских островов российского разведывательного корабля. Сообщается, что он находится там уже несколько дней и ведет мониторинг водного пространства.

Для отслеживания действий разведчика уже направлены корабли и патрульные самолеты американского Тихоокеанского флота.

Представители института считают, что мониторинг у Гавайев проводит российский корабль «Карелия», на борту которого используется оборудование для радиоперехвата и радиотехнической разведки. Они заявляют, что судно не нарушает каких-либо международных правил и норм, а также находится в нейтральных водах, не пытаясь нарушать американские границы.

Напомним, что ранее на появление российских кораблей у своих внутренних вод пожаловалась Великобритания. Министр обороны Бен Уоллес заявил, что РФ является врагом номер один для его страны, так как постоянно отправляет как надводные, так и подводные суда для организации «провокаций».