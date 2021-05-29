Американские ВМС приняли решение все-таки списать патрульные катера класса Mark VI, которые являются одной из новых разработок. Они признаны абсолютно бесполезными, поэтому и пойдут в утиль. Впрочем, 16 катеров все еще может получить Украина.

Издание The Drive, журналисты которого внимательно изучили бюджетный запрос на следующий год, сообщили, что замена для патрульных катеров Mark VI разрабатываться не будет. Те функции, с которыми неудачная новинка так и не сумела справиться, передадут уже имеющимся кораблям и катерам Береговой охраны.

О бесполезности Mark VI ранее заявлял генерал-майор Трейси Кинг из Корпуса морской пехоты. По его словам, катера не только не справляются с возложенными на них функциями, но еще и обходятся слишком дорого в использовании и профилактическом обслуживании.

Списание и продажа части судов поможет Соединенным Штатам достичь экономии в 74 миллиона долларов.

В прошлом году США вознамерились передать 16 Mark VI Украине в виде военной помощи. При этом за 10 из них ей придется заплатить кругленькую сумму из бюджета, выделенного на оборону.