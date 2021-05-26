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Американские военно-морские силы заменят «мокрую» подводную лодку Mark VIII SEAL, используемую «морскими котиками», на «сухую» Dry Combat Submersible. Последняя разработана для специальных операций спецназа и призвана обеспечить ему комфорт во время перемещений из одной локации в другую.

Mark VIII SEAL – это сейчас основная мини-субмарина подразделений морской пехоты. Она не является герметичной, поэтому при погружении и во время плавания корпус заполняется водой. Из-за этого бойцам приходится надевать гидрокостюмы.

Компактная мини-подлодка Dry Combat Submersible имеет герметичный корпус, поэтому спецназовцы будут чувствовать себя в ней, как и в обычной субмарине.

Соединенные Штаты используют такие подводные лодки для специальных операций на побережьях, а также в открытом море. Они доставляют подразделения «морских котиков» к цели, давая возможность основой субмарине оставаться вне зоны досягаемости ракет и торпед противника.

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