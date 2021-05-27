читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Подводники, служащие на субмарине ORP Orzel польских ВМС, сообщили, что подводная лодка нуждается в срочном ремонте, так как уже находится на стадии разложения.

Польские военные отправили открытое письмо местным СМИ, в котором заявили, что командование не хочет тратить средства на уход за подлодкой, находящейся в ужасном состоянии. Каждый морской поход может оказаться для моряков последним, так как подводный корабль уже дает течи. К примеру, в рамках недавних учений он с трудом смог всплыть на поверхность.

В своем письме члены экипажа отметили, что не хотят разделить судьбу российских подводников с «Курска», поэтому требуют отправить подводную лодку на ремонт. Они отметили, что готовы умереть за свою страну, но в ходе военных действий, а не в рамках маркетинговых акций чиновников.

Вам может понравиться

Немецкий депутат заявил о причастности западных спецслужб к посадке самолета Ryanair

Вальдемар Гердт, немецкий парламентарий, предположил, что инцидент с аварийной посадкой авиалайнера перевозчика Ryanair в столице Белоруссии произошел по вине западных спецслужб. Согласно его словам, данные о том, что на борту

Западные СМИ в растерянности после заявления Путина о поставках в войска ПВО комплексов С-500

Президент России Владимир Путин сообщил несколько важных подробностей о прогрессе в модернизации вооруженных сил России в обращении, которое транслировалось по российскому телевидению. Важнейший пункт его заявления касался одной из самых

Почему американские генералы боятся вывода войск с Ближнего Востока

Вашингтон намерен реализовать свой план по выводу войск из ближневосточных стран, что дает другим великим державам вроде России и Китая возможность расширить свое присутствие в стратегическом регионе. Такого мнения придерживается
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 27 мая – небольшой дождь, до 16 °C | город Мытищи: погода, 27 мая – облачно с прояснениями, до 20 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 27 мая – облачно с прояснениями, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 27 мая – пасмурно, до 11 °C | Королев: погода, 27 мая – пасмурно, до 21 °C | Подольск: погода, 27 мая – облачно с прояснениями, до 19 °C | Армавир: погода, 27 мая – пасмурно, до 17 °C |