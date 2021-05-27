Подводники, служащие на субмарине ORP Orzel польских ВМС, сообщили, что подводная лодка нуждается в срочном ремонте, так как уже находится на стадии разложения.

Польские военные отправили открытое письмо местным СМИ, в котором заявили, что командование не хочет тратить средства на уход за подлодкой, находящейся в ужасном состоянии. Каждый морской поход может оказаться для моряков последним, так как подводный корабль уже дает течи. К примеру, в рамках недавних учений он с трудом смог всплыть на поверхность.

В своем письме члены экипажа отметили, что не хотят разделить судьбу российских подводников с «Курска», поэтому требуют отправить подводную лодку на ремонт. Они отметили, что готовы умереть за свою страну, но в ходе военных действий, а не в рамках маркетинговых акций чиновников.