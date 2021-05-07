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Суданские власти недоумевают из-за публикаций в СМИ разных стран о якобы желании разорвать договор с Россией на постройку военно-морской базы. Они заявляют, что никакого отношения к этой информации не имеют и соглашения с РФ аннулировать не собираются.

Официальный Хартум заявил, что публикации в СМИ – это проделки спецслужб государств, которые хотят рассорить Судан с Россией. Соглашения о строительстве базы остается в силе, поэтому российские военные будут оставаться на территории страны столько, сколько им будет нужно.

Военно-морская база ВМФ РФ, согласно договору, должна быть построена в Порт-Судане. На ней должно размещаться не более четырех боевых кораблей, а также трехсот моряков. Неизвестный «доброжелатель», который распространил фейк, написал, что Судан намерен выдворить из страны всех граждан России и разорвать соглашение.

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