На рынке криптовалют, объем которого уже достигает полтора триллиона долларов, нет никакого контроля за рисками для инвесторов, заявил исполняющий обязанности главы банковского регулятора Соединенных Штатов Майкл Хсу. Именно поэтому власти намерены создать надзорный орган, который будет регулировать рынок в этом вопросе.

В настоящий момент рынок криптовалют уже управляется Минфином, а также комиссиями по торговле фьючерсами и ценными бумагами. Новый регуляционный орган станет четвертым.

Напомним, что сейчас наблюдается падение биткоина, являющегося самой дорогой криптовалютой в мире. В апреле он достиг рекордной отметки в 64 тысячи долларов, но потом стал откатываться назад. После скептического заявления Харухико Куроды, возглавляющего Центробанк Японии, биткоин даже снизился вдвое в сравнении с годовым максимумом. Остановить падение не получается даже у Китая, который предпринимает значительные усилия по стабилизации курса.