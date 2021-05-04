Глава Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор от имени правительства извинился перед народом майя из-за дискриминации, которая были причинена с начала испанской колонизации Америки.

Цивилизация майя, как отмечается, достигла расцвета в 300-900 годы нашей эры. К тому времени, когда была открыта Америка, цивилизация майя уже пришла в упадок. Сейчас, согласно различным оценкам, в Мексике и Центральной Америке живёт около пяти миллионов майя.

Согласно заявлению Обрадора, они извиняются перед народом майя за те отвратительные действия, нанесённые отдельными лицами, а также властями во времена конкисты, за три столетия колониального владычества, а также за два века мексиканской независимости. Также глава Мексики отметил, что в это время пострадало всё коренное население Америки.