Сегодня, 3 мая, в Польшу прилетел Владимир Зеленский, украинский лидер, с визитом. В этот день польские граждане празднуют 230-летие с момента принятия государственной конституции.

Согласно опубликованной информации, Зеленский планирует поучаствовать в национальном празднике Польши и провести встречу с Анджеем Дудой, главой польского государства, и руководителями других стран. В СМИ напоминают, что Варшаву также посетят лидеры Эстонии, Латвии и Литвы.

Согласно словам политологов, в ходе грядущих переговоров будут обсуждены отношения между Украиной и Польшей, обстановка в Донбассе и взаимодействие с Россией. Эксперты отмечают, что указанные страны в основном имеют схожее мнение по данным вопросам.