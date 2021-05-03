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Сегодня, 3 мая, в Польшу прилетел Владимир Зеленский, украинский лидер, с визитом. В этот день польские граждане празднуют 230-летие с момента принятия государственной конституции.

Согласно опубликованной информации, Зеленский планирует поучаствовать в национальном празднике Польши и провести встречу с Анджеем Дудой, главой польского государства, и руководителями других стран. В СМИ напоминают, что Варшаву также посетят лидеры Эстонии, Латвии и Литвы.

Согласно словам политологов, в ходе грядущих переговоров будут обсуждены отношения между Украиной и Польшей, обстановка в Донбассе и взаимодействие с Россией. Эксперты отмечают, что указанные страны в основном имеют схожее мнение по данным вопросам.

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  • Анна
  • 01.05.2021
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