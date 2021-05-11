Владимир Путин, российский лидер, призвал жителей РФ как можно скорее поставить прививку от коронавирусной инфекции, чтобы защитить себя и окружающих от опасного заболевания.

Согласно его словам, у него наблюдается высокий уровень антител после получения вакцины. В СМИ при этом отмечают, что все еще неизвестно, какой именно препарат был использован для вакцинации президента. В настоящее время на территории РФ регистрацию прошли 4 вакцины, включая «ЭпиВакКорона» и «Спутник V».

В России с момента начала пандемии зарегистрировано более 4,86 миллиона случаев коронавируса. При этом от болезни скончались свыше 112 тысяч человек. В общественных местах и транспорте все еще действует правило по ношению масок. Россиян также призывают соблюдать социальную дистанцию.