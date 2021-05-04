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Виктория Нуланд, которая раздавала печенье участникам протестов на Украине в 2014 году, снова посетит эту страну. Неделю назад ее назначили заместителем американского госсекретаря и включили в состав делегации, которая сперва направится в Лондон, а затем в Киев. Состоится эта рабочая поездка 4–6 мая.

Помимо Нуланд, на Украину поедет также Филип Рикер, который занимает должность помощника Энтони Блинкена по делам Евразии и Европы. Именно на этом посту в Киеве отметилась Виктория Нуланд 7 лет назад.

Во время протестов нынешний заместитель госсекретаря публично поддерживала митингующих. В России она внесена в «черный список». В позапрошлом году в ответ на очередные санкции против РФ Нуланд лишили российской визы.

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