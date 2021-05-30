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Видеозапись с «летающими тарелками», с которыми столкнулись истребители американских ВВС, побудила Великобританию создать специальный отряд для «охоты на НЛО». Она выразила полную готовность к этому, но требует от Соединенных Штатов хотя бы несколько доказательств существования летающих объектов других цивилизаций.

В Британии заявили, что в случае появления таких доказательств она соберет отряд и вооружит его на протяжении следующего месяца.

Напомним, что на июнь запланирован доклад Пентагона по НЛО. В связи с этим в сети все чаще появляются рассказы американских пилотов о встрече с внеземными цивилизациями. Также неопознанные объекты видели в океане члены экипажа подводной лодки ВМС США. Они рассказали, что «пришельцы» двигались на слишком высоких скоростях с применением современных технологий.

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