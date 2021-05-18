На новостном ресурсе Znak.com отмечают, что Марина Ким, одна из ведущих Первого канала, намеревается принять участие в выборах на пост руководителя Хабаровского края.

Она планирует побороться за должность губернатора, будучи членом фракции «Справедливая Россия». Согласно словам одного из источников в партии, жители региона, скорее всего, будут рады данному кандидату. При этом Дмитрий Гусев, секретарь партийного совета, заявил, что Ким планирует стать парламентарием от Дальнего Востока, а не главой Хабаровского края.

В СМИ напоминают, что 37-летняя Марина Ким в настоящее время ведет передачу «Доброе утро». Она в одиночку занимается воспитанием троих детей. До перехода на Первый канал она долгое время работала на «России-1».