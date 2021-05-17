Ведомство Башкетовой показало непрофессионализм в суде против «Артис»

Комбинат «Артис-Детское питание» смог уйти от административной ответственности за нарушение СанПиН из-за оплошности сотрудников Управления Роспотребнадзора в Петербурге. Об этом сообщили журналисты после изучения материалов судебной тяжбы между ведомством Наталии Башкетовой и поставщиком питания.

В марте 2020 года в Арбитражный суд Петербурга поступил иск от петербургского Роспотребнадзора к «Артису» из-за невыполнения комбинатом требований устранить нарушения, которые выявили сотрудники ведомства в ходе одной из проверок.

На производство «Артиса» сотрудники Роспотребнадзора пришли 24 декабря 2020 года. Инспекторы нашли многочисленные нарушения в оформлении отчетных документов и санитарных требований. Так, на продукции не было информации о сроках годности и реализации, плюс ко всему компания нарушала санитарные нормы при приемке товаров и транспортировке продукции по учебным заведениям.

Учитывая обнаруженные проблемы, сотрудники ведомства Башкетовой составили протокол об административном правонарушении. По нему «Артис» обязан был устранить все недочеты в определенный срок, а также выплатить штраф до 500 тысяч рублей. Однако уже в ходе следующей проверки, которая прошла 2 марта 2021 года, инспекторы Роспотребнадзора обнаружили, что руководство «Артиса» проигнорировало их требования и продолжило пренебрегать санитарными нормами. Данная позиция руководства комбината и стала причиной обращения в суд.

Изучив материалы дела, Арбитражный суд Петербурга постановил отказать Роспотребнадзору в иске. Причиной отказа стало неверно заполненное предписание, которое составляли сотрудники санитарного ведомства после проверки. Так, инспекторы ошиблись в указании точного срока, за который «Артис» обязан устранить нарушения. В итоге комбинат избежал ответственности за грубые отклонения от санитарных правил.

Отметим, «Артис-Детское питание» не раз подвергался критике со стороны родителей учеников школ и детских садов Петербурга и занял в апреле первое место в антирейтинге поставщиков питания, получив наибольшее количество жалоб от родителей.