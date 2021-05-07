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Соединенным Штатам не терпится захватить в свои руки чужие ресурсы, которые скрываются под арктическими льдами, уверен политолог Анатолий Вассерман. Известный эрудит считает, что это единственная цель, ради которой США так активизировались в северном направлении в последние несколько лет.

Россия осваивала Арктику долгие годы, поэтому она имеет полное право разрабатывать нефтяные и газовые месторождения, которые откроются после таяния льдов. США же надеются прийти на все готовое. Именно для этого они перебрасывают бомбардировщики и войска в Норвегию, а также все чаще проводят арктические учения.

В то же время Соединенным Штатам совсем не хочется заниматься разработкой природных ресурсов у берегов своей страны и Канады. Потому что там нужно приложить значительные усилия. В Арктике же Россия все уже сделала. Остается лишь прийти и силой отобрать чужое. Впрочем, Вассерман уверен в том, что российские войска снова «обломают» любителей приходить на все готовое.

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