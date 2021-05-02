На днях депутат Гордумы Южно-Сахалинска Александр Анистратов предложил похоронить Ленина на Курилах, а именно, на острове Итуруп.

Своё предложение он обосновал тем, что это решит вопрос о теле Ленина, привлечёт в регион его поклонников, а также закроет конфликт с Японией по поводу принадлежности Курил. В Японии к этому предложению отнеслись весьма негативно.

Так, один из японских пользователей Сети указал, что «на северных территориях» нужно будет возвести храм Ясукуни. Также он заявил, что будет там молиться о мире. Другие японские комментаторы сообщили, что даже если Ленина похоронят на Итурупе, на вопрос о принадлежности Курил это абсолютно никак не повлияет.

А некоторых удивило то, что Ленина предложили похоронить на Дальнем Востоке на небольшом острове, с которым он не связан. Также было заявлено, что поклонники Ленина не захотят отправляться столь далеко, чтобы посмотреть на его могилу.