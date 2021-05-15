На канале NHK сообщили о рекордном увеличении количества зараженных COVID-19 пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, в Японии.

На данный момент времени в японских медучреждениях лежит 1231 тяжелобольной пациент с коронавирусом. Ранее антирекорд был поставлен 11 мая, когда в больницах было зафиксировано 1 176 зараженных, у которых значительно ухудшилось самочувствие в связи с заболеванием.

Отмечается, что по причине неблагоприятной эпидемической обстановки японские власти решили ввести режим ЧС в ряде регионов, который будет действовать до конца мая. Завтра, 16 мая, его планируют расширить на еще несколько префектур. В СМИ напоминают, что с момента начала пандемии в Японии зафиксировали 673 тысячи инфицированных. От болезни скончались 11,3 тысячи пациентов.