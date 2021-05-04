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Как Соединенные Штаты, так и Китай имеют в своем арсенале ядерное оружие. Поэтому война между этими государствами приведет к гибели нескольких миллиардов жителей планеты. Аналитики издания Binkov’s Battlegrounds подсчитали, что в результате обмена ядерными ударами из 300-миллионного населения Америки умрет около 15 процентов. В Китае же погибнет 21 процент от одного миллиарда жителей страны.

Авторы публикации заявляют, что США и Китай стоят друг друга, поэтому война будет очень долгой и кровопролитной. Если стороны применят ядерное оружие, то все закончится гораздо быстрее.

Кроме того, ядерные удары нанесут катастрофический вред всей планете. Радиационное заражение будет разноситься по миру, из-за чего много людей будет умирать от лучевой болезни в течение нескольких лет после окончания войны.

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