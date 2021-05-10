9 мая в Выборге неравнодушные жители города позвонили в полицию и заявили, что несколько крепких мужчин заковали в наручники красивую девушку, усадили ее в автомобиль Toyota и увезли неизвестно куда. Очевидцы подумали, что стали свидетелями похищения, поэтому и связались с правоохранителями.

Чуть позже в полицию поступил еще один звонок. На этот раз звонил отец девушки. Он пояснил, что лично принимал участие в «похищении», а также пояснил, что 18-летняя дочь все время убегает из дома и вынуждает его предпринимать столь жесткие меры.

Полиция все же проводит проверку всех обстоятельств данного инцидента. Правоохранители уже выяснили, что девушка достигла совершеннолетия. Теперь их целью является дать оценку действиям сурового отца в соответствии с действующим законодательством.