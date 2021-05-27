Китайский портал Sohu сообщает сегодня, 27 мая, о том, как фрегат ВМФ России фактически «выпроводил» от берегов Сирии французскую военно-морскую флотилию во главе с авианосцем «Шарль де Голль». По версии Sohu, дело дошло до угрозы применения оружия российским кораблем, поддержанным присутствующей в регионе мощной группировкой ВМФ России и осуществившим «прицеливание на французский авианосец». Представленная в изложении Sohu конфликтная ситуация, мягко говоря, весьма преувеличена, и тому есть особые объяснения.

Как пишет автор публикации в Sohu, Франция сформировала авианосный отряд на Ближнем Востоке, чтобы заявить о своем существовании и подчеркнуть свое влияние в регионе. Франция действительно обладала важным влиянием на Ближнем Востоке в прошлом, и была доминирующей страной в уничтожении Ливии Каддафи. Однако в дальнейшем присутствие страны в этом регионе становилось все слабее. Франция в основном следовала за Соединенными Штатами и участвовала в некоторых военных операциях, но крайне редко проводила соответствующие военные операции в одиночку.

«Французскому авианосному соединению, на этот раз подошедшему к побережью Сирии, не удалось продемонстрировать свою силу, и Россия нанесла ему чувствительный удар», – утверждает Sohu. Обнародованные спутниковые снимки показывают, что российский фрегат проекта 11356 был вставлен непосредственно в строй французских авианосцев, очень близко к французскому военному кораблю, на который «было нацелено дуло его орудий». Из этого автор Sohu заключает: «В отчаянии соединение французских авианосцев было вынуждено изменить курс и покинуть соответствующие воды».

Видимо, для «солидности» своей публикации с утверждением, что «Франция обвинила русские орудия в прицеливании», Sohu после этого ссылается на сообщение агентства Франс-Пресс. Но в упомянутом сообщении ни о каких «протестах французских военных» речи нет вообще. Там всего лишь раскрыли официальные сведения о составе группировки ВМФ Франции, находящейся ныне в Восточном Средиземноморье: она состоит из авианосца «Шарль де Голль», эсминца ПВО Chevalier Paul, многоцелевых фрегатов класса Provence и Languedoc и корабля командования и снабжения Var. Это соединение в апреле участвовало в военно-морских маневрах VARUNA-2021, проведенных совместно с Индией в Аравийском море.

Фотоснимки, которые воспроизвели в статье Sohu, были опубликованы французским сайтом Zone Militaire. Этот же сайт сообщил, что после осуществления операций поддержки «Оперативной группы 50» ВМС США в Персидском заливе и выполнения оперативной остановки в Лимассоле (Кипр) авианосец Шарль де Голль теперь плывет со своим эскортом в восточном Средиземноморье, в рамках миссии под названием «Клемансо 21». Под этим подразумевается, что через несколько дней к авианосному соединению ВМФ Франции присоединится авианосец Королевского флота HMS Queen Elizabeth.

Но пока что, как сообщало 24 мая Zone Militaire, «судя по спутниковым снимкам, к французской флотилии проскользнуло еще одно судно. Это российский фрегат, принадлежащий к классу «Адмирал Григорович», по всей видимости, встроившийся между «Шарлем де Голлем» и FDA Chevalier Paul». Соответствующая фотография была датирована 23 мая и опубликована в сети микроблогов Twitter.

Другой похожий снимок из англоязычного Twitter, датированный 18 мая, предполагает в пояснении к нему, что французский авианосец сделал крутой поворот, когда российский фрегат (такой же, что и на более позднем фото) находился поблизости, к югу от Кипра.

Фрегат класса «Адмирал Григорович» водоизмещением около 4000 тонн оснащен 100-мм пушкой, ракетами «Калибр», ракетами «земля-воздух» 9М317М и двумя 533-мм торпедными аппаратами. На сегодняшний день построено три экземпляра. Все они были поставлены на вооружение Черноморского флота России.

«Очевидно, это не первый случай, когда российский корабль проплывает в районе французской авианосной ударной группы. Но обычно это подводные лодки… К тому же, наверное, российский фрегат сопровождает как минимум один из кораблей группировки ВМФ России в Средиземном море», – констатирует Zone Militaire, ничуть не упоминая о какой-либо «конфликтной ситуации» между боевыми кораблями Франции и России, и далее заключает:

«Эта ситуация, если она подтвердится, напоминает ту, что недавно пережила китайская авианосная боевая группа, сформированная вокруг авианосца CNS Liaoning. Согласно спутниковым снимкам, американский эсминец – предположительно, USS Mustin – «пригласил сам себя» в состав китайского соединения, когда последнее шло в Филиппинском море. По этому поводу Пекин обратился с предупреждением в Пентагон». По всей видимости, именно это сравнение задело автора Sohu, опубликовавшего весьма сомнительную версию «инцидента» в Восточном Средиземноморье.