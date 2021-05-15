Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко уверен, что Кубань должна принадлежать Украине. Свою позицию он озвучил в эфире «4 канала» 14 мая.

Так депутат высказался насчёт слов россиян о том, что Харьков и Одесса являются русскими городами, что его весьма возмущает. Он указал на то, что земли Кубани является украинскими этническими землями, и их отрезали от остальной страны. Он рассказал о том, что здесь осуществили достаточно жесткую деукраинизацию, а ещё сто лет назад тут, как он отметил, люди общались на украинском языке.

В настоящее время многие проживающие на Кубани люди и не помнят о том, что когда-то они были частью украинства. Но, как считает депутат, Кубань отличается от регионов по соседству, и её села и станицы выглядит как Украина.

Ранее мы сообщали, что двух депутатов Верховной Рады обвинили в государственной измене. Также их обвиняют в покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.