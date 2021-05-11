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На Украине двум депутатам из Верховной рады было предъявлено обвинение в совершении госизмены.

Речь идёт о Викторе Медведчуке, который является главой «Оппозиционной платформы – за жизнь» и его однопартийце Тарасе Козаке. Как сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова, она подписала соответствующие документы.

Помимо госизмены, депутатов обвиняют также в покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму. Согласно заявлению Венедиктовой, было проведено досудебное расследование и допрос свидетелей, и было собрано достаточно доказательств для того, чтобы присвоить депутатам статус подозреваемых. Также она отметила, что они сделали всё возможное для того, чтобы информация оставалась в вакууме.

Отмечается, что на данный момент местонахождение одного из депутатов не установлено, после того, как его найдут, его могут поместить под стражу.

Ранее депутаты партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» провели акцию “Бессмертный полк”. Они устроили её прямо по время собрания Верховной рады.

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