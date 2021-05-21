Виктор Орбан, глава кабмина Венгрии, сообщил, что в скором времени на территории страны будет снят масочный режим.

Согласно его словам, уже в эти выходные число вакцинированных от COVID-19 жителей превысит значение в 5 000 000 человек. После этого в Венгрии будут убраны многие ограничения: разрешат проводить массовые собрания и свадебные торжества на открытом воздухе, а также отменят комендантский час.

В Венгрии на данный момент времени проживают около 9 700 000 человек. В венгерских медучреждениях пациенты могут поставить прививку любым из 6 препаратов от коронавируса на выбор. В список также входит российская вакцина «Спутник V».