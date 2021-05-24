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В турецкой компании Baykar, производящей Bayraktar TB2, заявили, что эти ударные беспилотники можно эффективно использовать даже при помехах в работе навигационной системы GPS.

При продаже боевых БПЛА другим странам производитель обращает внимание на то, что они могут выполнять поставленные цели даже без GPS. В этом случае функции системы навигации берет на себя специальный мультисенсорный электронный комплекс. Благодаря этому оборудованию дрон получает мощную защиту от систем радиоэлектронной борьбы.

По мнению ряда военных экспертов, тем самым Турция попыталась «насолить» Соединенным Штатам. Дело в том, что Пентагон постоянно собирает информацию о полетах беспилотников, контролируя соответствующие ресурсы. Турки также жаловались на трудности с уточнением координат во время осуществления операций, направленных против курдских подразделений в Ираке и Сирии.

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