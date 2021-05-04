Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Сотрудница турецкого отеля Bosphorus Sorgun рассказала подробности недавнего инцидента, из-за которого была временно запрещена работа отеля.

Как сообщается, большая часть отдыхающих туристов прибыла из Украины. Во время празднования Пасхи сотрудники отеля раздавали постояльцам крашенные яйца. Как было указано, сами работники были в масках, а туристы без них. Происходящее снял на видео украинский аниматор из другого отеля, который притворился постояльцем, чтобы проникнуть на праздник.

По мнению сотрудницы отеля, аниматора могли заслать конкуренты ради компромата. По другой причине, ранее он являлся сотрудником этого отеля и захотел отомстить.

В итоге, опубликованное им видео вызвало в Турции большой резонанс. Некоторые местные жители возмутились, что они выходят из своего дома лишь до магазина, а туристы устраивают алкогольные вечеринки. Отель был временно закрыт. Как думает сотрудница отеля, это показательная акция для того, чтобы напугаться остальных.

Вам может понравиться

На видео попал мощный удар российским «Краснополем» по объекту протурецких боевиков

В Сети появился ролик, на котором демонстрируется попадание российской ракеты «Краснополь» по позициям протурецких боевиков в сирийском Идлибе. Отмечается, что взрыв ракеты в районе расположения незаконных вооруженных формирований вначале приняли

Sohu: Россия дала эффектный ответ на блеф США в Норвегии

Военные эксперты китайского издания Sohu сообщили, что РФ дала эффектный ответ на блеф американских вооруженных сил, связанный с размещением бомбардировщиков B-1 в Норвегии. Перед статьи представлен «ПолитРоссией». Согласно их словам,

В Германии второй год подряд отменяют проведение фестиваля пива “Октоберфест”

В Германии вновь отменили проведение фестиваля пива «Октоберфест». Сообщили об этом премьер-министр Баварии Маркус Зёдер и обер-бургомистр Мюнхена Дитер Райтер. Фестиваль уже долгое время проходит осенью в Мюнхене. Однако из-за
  • Анна
  • 03.05.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 4 мая – небольшой снег, до 2 °C | город Мытищи: погода, 4 мая – небольшой снег, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 4 мая – небольшой дождь, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 4 мая – облачно с прояснениями, до 7 °C | Королев: погода, 4 мая – небольшой дождь, до 17 °C | Подольск: погода, 4 мая – небольшой снег, до 5 °C | Армавир: погода, 4 мая – небольшой дождь, до 16 °C |