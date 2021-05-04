Сотрудница турецкого отеля Bosphorus Sorgun рассказала подробности недавнего инцидента, из-за которого была временно запрещена работа отеля.

Как сообщается, большая часть отдыхающих туристов прибыла из Украины. Во время празднования Пасхи сотрудники отеля раздавали постояльцам крашенные яйца. Как было указано, сами работники были в масках, а туристы без них. Происходящее снял на видео украинский аниматор из другого отеля, который притворился постояльцем, чтобы проникнуть на праздник.

По мнению сотрудницы отеля, аниматора могли заслать конкуренты ради компромата. По другой причине, ранее он являлся сотрудником этого отеля и захотел отомстить.

В итоге, опубликованное им видео вызвало в Турции большой резонанс. Некоторые местные жители возмутились, что они выходят из своего дома лишь до магазина, а туристы устраивают алкогольные вечеринки. Отель был временно закрыт. Как думает сотрудница отеля, это показательная акция для того, чтобы напугаться остальных.