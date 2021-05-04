читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Так местная пресса отреагировала на материал с анонимными обвинениями в адрес российских инструкторов.

В Банги напомнили, что Россия направила в ЦАР своих инструкторов по просьбе властей Центральноафриканской Республики с разрешения Совета Безопасности ООН. Благодаря этой поддержке национальной армии удалось разгромить боевиков «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) и восстановить мир и безопасность на большей части территории страны.

Стабилизация обстановки в республике вызывает раздражение Запада, ведь успех России означает усиление ее влияния как в ЦАР, так и на континенте в целом. Именно поэтому в ряде изданий стартовала информационная кампания по очернению российских инструкторов.

Основными аргументами расследования стал доклад экспертов ООН, основанный на показаниях бывших боевиков и сфабрикованных материалах, а также анонимные показания якобы пострадавших, однако не было приведено ни одного реального свидетельства каких-либо нарушений со стороны россиян.

На вброс уже отреагировал посол России в ЦАР Владимир Титоренко. В официальном заявлении он отметил, что «публикуя эту статью, хорошо известное издание равняется на производителей фальшивых новостей, которые служат интересам преступников, решивших свергнуть законное правительство».

Вам может понравиться

Медики рассказали о пяти наиболее частых последствиях коронавируса

Специалисты рассказали о пяти самых главных последствиях перенесённого коронавируса. Об этом сообщает издание «Известия». Так, отмечается кардиомиопатия – первичное поражение сердца. Оно происходит из-за того, что вирус провоцирует поражение сосудов.
  • Анна
  • 02.05.2021
  • читать 1 минуту

Старшая дочь Билла и Мелинды Гейтс прокомментировала развод родителей

Старшая дочь Билла Гейтса Дженнифер в Stories Instagram дала комментарий разводу своих родителей. Так, Билл Гейтс и его жена Мелинда заявили о разводе в Twitter 3 мая. Как отмечается, ещё
  • Анна
  • 04.05.2021
  • читать 1 минуту

Филипп Киркоров устроил грандиозную вечеринку на свой 54-й день рождения

Филипп Киркоров на своё 54-летие устроил масштабную вечеринку в столичном ресторане «Сохо». Как отмечается, на мероприятие к артисту пришли его близкие друзья, а также коллеги. Так, пришли Валерия и Иосиф
  • Анна
  • 03.05.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 4 мая – небольшой снег, до 2 °C | город Мытищи: погода, 4 мая – небольшой снег, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 4 мая – небольшой дождь, до 3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 4 мая – облачно с прояснениями, до 7 °C | Королев: погода, 4 мая – небольшой дождь, до 17 °C | Подольск: погода, 4 мая – небольшой снег, до 5 °C | Армавир: погода, 4 мая – небольшой дождь, до 16 °C |