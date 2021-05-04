Так местная пресса отреагировала на материал с анонимными обвинениями в адрес российских инструкторов.

В Банги напомнили, что Россия направила в ЦАР своих инструкторов по просьбе властей Центральноафриканской Республики с разрешения Совета Безопасности ООН. Благодаря этой поддержке национальной армии удалось разгромить боевиков «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) и восстановить мир и безопасность на большей части территории страны.

Стабилизация обстановки в республике вызывает раздражение Запада, ведь успех России означает усиление ее влияния как в ЦАР, так и на континенте в целом. Именно поэтому в ряде изданий стартовала информационная кампания по очернению российских инструкторов.

Основными аргументами расследования стал доклад экспертов ООН, основанный на показаниях бывших боевиков и сфабрикованных материалах, а также анонимные показания якобы пострадавших, однако не было приведено ни одного реального свидетельства каких-либо нарушений со стороны россиян.

На вброс уже отреагировал посол России в ЦАР Владимир Титоренко. В официальном заявлении он отметил, что «публикуя эту статью, хорошо известное издание равняется на производителей фальшивых новостей, которые служат интересам преступников, решивших свергнуть законное правительство».