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Пограничная служба Киргизии заявила о том, что в районе конфликта было замечено передвижение таджикской военной техники. Об это сообщает издание РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

Как указывается, на 11:30 по местному времени (8:30 по московскому времени) обстановка в зоне конфликта оценивается как «относительно напряжённая». Кроме того, по словам источника, в местности Торт-Кочо сторона Таджикистана полностью перекрыла дорогу.

Однако позже, как передаёт ТАСС, в Таджикистане опровергли эту информацию. Как было заявлено, военная техника находится на исходных позициях в Таджикистане. Также, по словам собеседника агентства, в Таджикистане оценили ситуацию как «относительно спокойную». Информация же, распространяемая киргизской стороной, как было указано, направлена на дезориентацию общественности.

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