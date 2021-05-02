На новостном портале Avia.pro сообщили, что к Крыму и базе ВМС России в Сирии движется одна из крупнейших морских группировок Североатлантического альянса с истребителями F-35.

Отмечается, что морскую ударную группу возглавляет авианосец Queen Elizabeth британских ВМС. На его борту находятся 18 боевых самолетов пятого поколения и 14 боевых вертолетов. Роль сопровождающих выполняют 6 военных кораблей и одна подлодка. Вначале они отправятся в черноморскую акваторию. Там два судна отделятся от группировки и двинутся к Крымскому полуострову.

Остальные корабли направятся к российской морской базе в Тартусе. В издании BBC сообщают, что АУГ примет участие в совместных маневрах со своими союзниками в Индийском и Тихом океанах. Журналисты добавляют, что данный поход покажет готовность ВМС Британии к активным действиям в любой точке мира.