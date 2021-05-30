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Соединенные Штаты стремительно теряют статус морской сверхдержавы. Связано этом с упадком судостроительной отрасли страны, из-за которого развивается кризис как боевого, так и торгового флотов США.

Авторы издания National Review поясняют, что раньше по всему побережья Америки работали судостроительные заводы и верфи, которые не только строили новые, но и проводили в порядок изношенные старые корабли. Сегодня таких объектов осталось всего два.

При этом одна из верфей ориентирована исключительно на строительство новых подводных лодок, а другая – на выпуск и ремонт эсминцев.

Чтобы исправить ситуацию, Соединенным Штатам потребуется восстанавливать верфи и вернуть к нормальному состоянию торговый флот. Кроме того, эксперты рекомендуют заниматься обслуживанием боевых кораблей, чтобы не допустить их быстрого изнашивания и превращения в утиль.

Эксперты напоминают, что в отличие от США Китай с Россией сохранили свои судостроительные заводы. Это позволяет им строить боевые корабли, способные конкурировать с американскими ВМС.

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