Американские военные научились управлять разведывательными и ударными беспилотными аппаратами с помощью обычных планшетов на платформе Android. Такую возможность им предоставила компания General Atomics.

Преимущество данного подхода заключается в возможности в режиме реального времени видеть обстановку в тех районах, где беспилотный аппарат проводит разведку. Кроме того, бойцы теперь могут производить доразведку, для чего достаточно посредством планшета указать БПЛА нужную зону для наблюдения.

Сообщается, что для управления разведывательными беспилотниками достаточно установить на планшет специальное программное обеспечение Team Awareness Kit. Команды на доразведку и другие действия дрону передаются посредством радиостанции TrellisWare TW-950 TSM Shadow.

По уверениям компании-разработчика, использование планшетов значительно ускорит проведение разведывательных мероприятий, а также позволит гораздо быстрее вызывать огневую поддержку, если в ней возникнет необходимость.