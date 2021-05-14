Исследователи Оксфордского университета смешали вакцины от коронавируса Pfizer и AstraZeneca и использовали получившийся «коктейль» для экспериментов с привлечением добровольцев.

В результате исследований так и не удалось получить ответ на главный вопрос – позволяет ли смешивание двух разных препаратов повысить эффективность каждого из них для защиты от коронавируса. Но зато ученые выяснили, что подобные «коктейли» дают серьезные побочные эффекты.

Самыми распространенными из них оказались сильная головная боль и усталость. Второй симптом был обнаружен у 10 процентов участников эксперимента. Причем ощущение усталости было настолько сильным, что пациенты обращались за помощью.

Авторы исследования рассказали, что все негативные явления исчезали через 48 часов независимо от степени их серьезности. Кроме того, никто из испытуемых в больницу не попал – при необходимости вполне хватало и амбулаторной помощи.