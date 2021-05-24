Команда специалистов из США разработала новый телескоп, дающий возможность изучать атомы в очень высоком разрешении.

Около двух лет назад научным сотрудникам Корнеллского университета удалось создать сверхмощный детектор, который в паре со специальным алгоритмом установил новый рекорд, утроив разрешение используемых учеными электронных микроскопов. Однако его можно было применять лишь при работе с крайне тонкими образцами толщиной всего 5-6 атомов.

Недавно же была создана новая технология, превзошедшая прошлый рекорд почти в 2 раза. Кроме того, она основывается на применении более проработанных алгоритмов 3D-реконструкции. Исследователям удалось настолько точно настроить разрешение устройства, что единственным размытием в нем оказалось лишь колебание тепла, испускаемого атомами.