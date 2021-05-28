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Подводные лодки «Ясень-М» представляют для США серьезную угрозу, заявляют авторы новой публикации в издании The National Interest. Они отмечают, что после небольших корректировок и модернизаций проекта он позволил создавать чрезвычайно опасные субмарины, которые практически невозможно обнаружить.

Эксперты отметили, что российский флот уже получил на вооружение головную АПЛ «Казань» этого проекта. Подлодка отличается от своих предшественников использованием сверхсекретного металлического сплава, испускающего значительно уменьшенную магнитную сигнатуру. Из-за этого подлодка не обнаруживается радарами и гидролокаторами.

Кроме того, субмарины «Ясень-М» получат пусковую установку для крылатых ракет «Калибр». Она универсальна, поэтому в дальнейшем подлодки смогут использовать также «Ониксы» и гиперзвуковые «Цирконы», испытания которых подходят к завершению.

Авторы статьи, переведенной порталом «ПолитРоссия», считают, что все это делает подводную лодку «Казань» и другие субмарины проекта «Ясень-М» угрозой для всего американского флота. Которую ВМС США просто обязаны воспринимать всерьез.

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