Практически все американские СМИ, входящие в Ассоциацию ВВС, в течение последних дней сообщили о росте активности ВВС России в Опознавательной зоне ПВО Аляски. Отмечается, что количество действий российской авиации в этом районе стало наибольшим со времен после распада Советского Союза: за минувший год было зафиксировано более 60 «вторжений». Нью-йоркская газета Daily News привела для сравнения данные своих коллег из Анкориджа за 2015 год, где сообщалось, что «ежегодно американские ВВС предотвращают 10 российских вторжений».

Военное командование США заверило прессу, что перехваты, хотя и создают «нагрузку» на силы США, но ситуация регулируется «очень и очень эффективно». В настоящее время США отправляют истребители F-22 Raptor для встречи российских самолетов в Арктике, в том числе самолеты-разведчики и стратегические бомбардировщики. В ВВС США рассматривают возможность делегирования некоторых из этих обязанностей другим подразделениям, чтобы высвободить F-22 для тренировок и других заданий. Он отметил, что развертывание этих высококлассных самолетов требует определенных затрат.

Интернет-издание 19FortyFive 3 мая представило попытку «экспертного анализа» в статье «Почему Россия продолжает отправлять бомбардировщики в район Аляски?». Публикуем перевод основных положений этой статьи обозревателя Питера Сучиу, более известного по своим материалам в издании The National Interest.

Любителям авиации, которые хотят хорошо рассмотреть российские самолеты, в частности четырехмоторный бомбардировщик Ту-95 «Медведь», не стоит ехать на Московский авиасалон. Вместо этого они могут отправиться в воды у побережья Аляски, где российские бомбардировщики времен холодной войны совершают свои регулярные полеты.

В марте NORAD объявил, что российские самолеты часами остаются в нейтральных водах северной части Тихого океана и Барингского пролива. Генерал ВВС Глен Ван Херк, глава Североамериканского командования воздушно-космической обороны и Северного командования США, объяснил расширение деятельности России в Арктическом регионе нынешней динамикой конкуренции между великими державами. Во время обсуждения в группе журналистов генерал Ван Херк отметил: «Ясно, что Россия пытается восстановить на мировой арене свое влияние и свои возможности. Именно это и происходит. Это соревнование великих держав».

Глава Северного командования предположил, что ключевое отличие состоит в том, что перехват намного сложнее, поскольку русские входят в опознавательную зону ПВО Аляски (ADIZ), регион протяженностью 200 морских миль, который охватывает, помимо территории США, и часть международного воздушного пространства, а затем остаются там часами.

В ответ ВВС США развернули истребители Lockheed Martin F-22 Raptor , а также самолеты-разведчики E-3 для сопровождения российских самолетов, в то время как заправщики KC-135 позволяют американским самолетам оставаться в небе до тех пор, пока россияне не отправятся домой. Это начало сказываться на подразделениях ВВС, дислоцированных на Аляске в виде повышенной нагрузки.

В настоящее время ВВС рассматривают различные варианты, в том числе отправку истребителей F-16 Fighting Falcon с базы ВВС Эйлсон на Аляске, что может позволить F-22 сосредоточиться на более сложных миссиях и обучении. Многоцелевой F-16 был бы более чем способен сопровождать – а при необходимости – противостоять российским бомбардировщикам.

Тем не менее, сохраняется угроза того, что Россия прилагает усилия для улучшения своего парка бомбардировщиков и других самолетов дальнего действия. Это может означать более близкие столкновения возле Аляски, и нужно будет сделать всего один неверный шаг, чтобы все стало ужасно быстро. Но тем временем ВВС внесут свой вклад в наблюдение, отслеживание и сопровождение русских.