В США рассказали об ошибке Джо Байдена, из-за которой Украина может проиграть России в ситуации, если между этими странами начнётся вооружённый конфликт.

Об этом сообщил аналитик Харун Карчич в беседе с The National Interest. Согласно его заявлению, власти США оказывают Украине поддержку, направленную против «территориальной экспансии» России в Чёрном море. Но, как он указывает, Украине будет весьма сложно достигнуть этих целей без помощи Турции.

Но в ситуации, если взаимоотношения между США и Турцией сильно ухудшатся, то Турция с Украиной также не будет объединять свои силы. В итоге, без этой помощи, Украина и другие стратегически важные регионы будут отданы России «на серебряном блюдце».

В настоящее время отношения между США и Турцией оцениваются как прохладные, и из-за политических разногласий они всё более ухудшаются.

Ранее издание Soha выяснило, что США тайно поставляют Израилю оружие, несмотря на заверения Байдена не вмешиваться в конфликт. Как отмечается, в израильском аэропорту был замечен американский транспортник C-17.