Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В США рассказали об ошибке Джо Байдена, из-за которой Украина может проиграть России в ситуации, если между этими странами начнётся вооружённый конфликт.

Об этом сообщил аналитик Харун Карчич в беседе с The National Interest. Согласно его заявлению, власти США оказывают Украине поддержку, направленную против «территориальной экспансии» России в Чёрном море. Но, как он указывает, Украине будет весьма сложно достигнуть этих целей без помощи Турции.

Но в ситуации, если взаимоотношения между США и Турцией сильно ухудшатся, то Турция с Украиной также не будет объединять свои силы. В итоге, без этой помощи, Украина и другие стратегически важные регионы будут отданы России «на серебряном блюдце».

В настоящее время отношения между США и Турцией оцениваются как прохладные, и из-за политических разногласий они всё более ухудшаются.

Ранее издание Soha выяснило, что США тайно поставляют Израилю оружие, несмотря на заверения Байдена не вмешиваться в конфликт. Как отмечается, в израильском аэропорту был замечен американский транспортник C-17.

Вам может понравиться

Татьяна Голикова предложила Путину расширить применение маткапитала

Вице-премьер России Татьяна Голикова уверена, что следует разрешить использование маткапитала ещё по двум направлениям. Об этом рассказало издание «Известия» со ссылкой на источники. Так, сейчас, в частности, маткапитал можно использовать
  • Анна
  • 18.05.2021
  • читать 1 минуту

Sohu: Нужно ли России строить собственный авианосец?

Китайский портал Sohu в статье критично оценил современное состояние военно-морского флота России. По мнению издания, без новых крупных надводных кораблей – авианосцев, тяжелых ракетных крейсеров – Россия рискует уже в

ВМС США модернизируют БПЛА Triton для действий против России и Китая

Военно-морской флот США и корпорация Northrop Grumman продолжают модернизацию высотного беспилотного летательного аппарата MQ-4C Triton, рассчитанного на охват больших участков океана с задачей последующего наведения ракет на корабли противника. The
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 19 мая – ясно, до 25 °C | город Мытищи: погода, 19 мая – переменная облачность, до 23 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 19 мая – переменная облачность, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 19 мая – облачно с прояснениями, до 17 °C | Королев: погода, 19 мая – пасмурно, до 22 °C | Подольск: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 21 °C | Армавир: погода, 19 мая – небольшой дождь, до 16 °C |