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Американский танк «Абрамс», модернизированный до версии M1A2SEPv3, отлично себя чувствует в условиях экстремально низких температур. Он по многим параметрам превосходит российские Т-62 и Т-72, однако безнадежно проигрывает Т-90 «Прорыв».

В издании Forbes появилась публикация, в которой автор называет одну из самых главных проблем «Абрамса». Кроется она в слишком уж большой массе танка, составляющей 74 тонны. Это создает серьезные проблемы в его транспортировке и в боевых действиях на мостах или дорожных покрытиях, не способных справиться со столь высокой нагрузкой.

Эксперты сообщают, что в скором времени грядет новая модернизация «Абрамса», после которой он еще прибавит в весе. У российского Т-90 с массой все в полном порядке. Он весит около 53 тонн, что обеспечивает повышенную скорость, высокую маневренность и отсутствие проблем с переброской на любые расстояния.

Напомним, что ранее американское издание 19FortyFive назвало Россию «мировым танковым лидером» именно из-за Т-90 и новейшей разработки Т-14 «Армата».

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