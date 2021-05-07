ВВС США объявили об успешном проведении первых летных испытаний беспилотника с системой искусственного интеллекта (ИИ) «Skyborg». Она была установлена на дозвуковом БПЛА Kratos UTAP-22 Mako. Об этом сообщает Defense News, отмечая, что оснащение БПЛА специальной системой автономии на один шаг приблизило ВВС к появлению беспилотного «верного ведомого» для пилотов-людей. .

Во время сдвоенных – двухчасового и 10-минутного – летных испытаний, проведенных 29 апреля на базе ВВС Тиндал во Флориде, UTAP-22, оснащенный базовой автономной системой Skyborg, выполнил ряд основных маневров, чтобы продемонстрировать безопасную работу системы. Об этом говорится в пресс-релизе от 5 мая.

Система «ядра автономности», или ACS, представляет собой пакет аппаратного и программного обеспечения, который эффективно действует как «мозг самолета» Skyborg, позволяя дрону выполнять операции без необходимости физического пилотирования. За испытанием Skyborg следили из нескольких неуказанных бортовых и наземных центров управления и контроля.

«ACS продемонстрировала основные авиационные возможности и реагировала на команды навигации, реагируя на геозоны, соблюдая границы полета и демонстрируя скоординированное маневрирование», – говорится в пресс-релизе ВВС.

«Мы очень рады успешному полету ранней версии «мозга» системы Skyborg. Это первый шаг в марафоне прогрессивного роста технологий», – сказал бригадный генерал Дейл Уайт, руководитель программы ВВС по истребителям и перспективным самолетам. «Эти первые полеты положат начало экспериментальной кампании, которая продолжит совершенствовать ACS и укреплять доверие к системе».

В конечном итоге ВВС намерены выставить на вооружение семейство дронов Skyborg, способных работать вместе с тактическими самолетами, такими как F-35 и F-15EX, и выполнять миссии, слишком рискованные для пилотов-людей.

Стив Фендли, президент подразделения беспилотных систем компании «Кратос», заявил, что это событие продемонстрировало потенциал для беспилотных дронов, которые, хотя и могут использоваться повторно, но достаточно дешевы, чтобы можно было терпеть их потери во время боя.

«Кратос» – один из трех производителей беспилотной авиатехники, выбранных ВВС США для поставки прототипов дронов Skyborg, которые будут оснащены ACS для испытаний в этом году. В декабре 2020 года компания получила контракт на 37,7 млн ??долларов. Служба ВВС также заключила контракты с Boeing и General Atomics на 25,7 млн долларов и 14,3 млн долларов соответственно. Ожидается, что все три компании представят свои первые прототипы к концу мая.

ВВС также выбрали дополнительных поставщиков для работы над другими аспектами программы Skyborg, такими как датчики, системы миссий и разработка алгоритмов. На апрельских испытаниях были «впервые продемонстрированы возможности активной автономии на испытательном полигоне ВВС, и это первый шаг к интеграции этих самолетов в сложную операционную среду», – как заявили в службе.

Ожидается, что в течение следующих нескольких месяцев будут проведены дальнейшие эксперименты с конечной целью демонстрации работы нескольких дронов Skyborg в сочетании с истребителями, управляемыми пилотами-людьми. Офис программы перспективных самолетов руководит разработкой Skyborg вместе с Исследовательской лабораторией ВВС.

Американский портал military.com уточнил, что сама система ИИ – ACS Skyborg -непосредственно производится компанией Leidos. Это одна из инициатив в рамках программы ВВС Vanguard – сервиса по быстрому созданию прототипов и разработке новых технологий, которые он может использовать для различных операций.

Цель состоит в том, чтобы дроны, загруженные сетью Skyborg, летали вместе с пилотируемыми истребителями, чтобы машина могла научиться маневрировать и даже тренироваться с пилотом. Затем дроны будут отправлены вместе с истребителями F-35 Joint Strike Fighter или другими самолетами для разведки территории противника перед ударом или для сбора информации для пилота в строю.

Дрон Mako будет играть большую роль в демонстрациях. По словам руководства Kratos Unmanned Aerial Systems, этот БПЛА был разработан, чтобы нести до 160 кг внутренней и/или до 225 кг внешней полезной нагрузки, а также по 45 кг полезной нагрузки на каждом крыле. Перечень такого груза включает оборудование радиоэлектронной борьбы или постановки помех, инфракрасные датчики поиска и слежения, а также наступательное и оборонительное оружие.