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Политологи из Канады и Соединенных Штатов предполагают, что саммит Джо Байдена и Владимира Путина не будет включать в себя «мясо». В рамках него вряд ли будут достигнуты какие-либо цели.

Рэймонд Макговерн, экс-агент ЦРУ, считает, что российский президент перестанет играть роль «хорошего парня», начав обсуждать со своим коллегой из США множество стратегических и тонких вопросов. Однако данная встреча, по его мнению, вряд ли приведет к значимым результатам. Он добавил, что она и вовсе может не состояться в июне.

Патрик Армстронг, экс-посол Канады в РФ, считает, что встреча не поможет улучшить американо-российские отношения. Он отметил, что в администрации Байдена все еще очень много людей, которые выступают против России и мешают развитию двусторонних отношений. По мнению бывшего дипломата, американский президент просто желает показать свою «значимость и важность».

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