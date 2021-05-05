Генеральный директор «Содружества офицеров за международную безопасность» (СОМБ) Александр Иванов считает, что французская радиостанция RFI распространяет фейки о россиянах в Центральноафриканской Республике в рамках лживой пропагандистской кампании.

RFI запустила сфабрикованный материал, который направлен на дискредитацию деятельности российских специалистов на территории африканской страны. Для придания статье «скандальности», россиян причислили к «ЧВК Вагнера», как это принято в западных СМИ.

«Российские инструкторы отлично обучили армию, полицию и жандармерию ЦАР – это факт, который подтверждают десятки тысяч людей, выходящих на митинги поддержки во всех уголках ЦАР. Люди кричат слова благодарности России! Это реальность, которую видят все, кто знает правду о ситуации в стране», – заявил Иванов.

Глава СОМБ отметил, что французские журналисты занимаются распространением фейков в интересах Парижа. Таким способом это СМИ пытается скрыть провал французских властей на территории ЦАР.

Источник фото: Федеральное агентство новостей