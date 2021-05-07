Китайский портал Sohu отмечает, что российская армия придает большое значение современной танковой технике, успешно и регулярно ее совершенствует. На этом фоне американский M1 «Абрамс» потерял свое былое преимущество, уступая даже новым модификациям российских Т-90. Изданием discover24.ru представляет перевод статьи.

У США нет прогресса с M1, тогда как российская армия оснащена новым Т-90

Если вы сравните разницу в военной мощи между США и Россией, то ясно почувствуете, что в армии США не хватает внимания к танковой технике, но Россия считает это высшим приоритетом. Это во многом связано и с разницей в «спросе» на применение танков. Но можно утверждать, что американские военные медленно продвигаются вперед в области армейской тяжелой бронетехники. В 1990-е годы танки M1 американского производства были «в моде». К сожалению, с точки зрения развития танковых технологий США не хватало активности их улучшать и обновлять.

Долгое отсутствие прогресса вызвало для танка M1 «Абрамс» весьма негативные последствия! Ведь российская армия придает большое значение танковой технике: не только представлено новое поколение танков Т-14, но и нынешние танки Т-90 тоже нельзя недооценивать.

Российский танк Т-90 доказал свою силу в реальных боевых действиях. Он показал достаточно сильные оборонительные возможности в Сирии. Его уровень защиты определенно не является низким. Собственные модели российских военных основаны на реальном боевом опыте. Большое количество улучшений привело к тому, что американский M1 потерял свое преимущество.

Сейчас, оценивая два основных типа танков – Т-90 и «Абрамс», у России уже есть чувство уверенности.

Исследования и разработки танка Т-90 начались в 1980-х годах. С конвейера он был выпущен только в октябре 1992 года. Тогда считалось, что его тактические характеристики не уступят американскому танку М1. К сожалению, из-за финансовых проблем и по другим причинам объем производства был невысоким. По оценкам специалистов, к 1998 году было произведено всего 120 боевых машин, и производство было остановлено.

Позже производственная линия была перезапущена в соответствии с индийским контрактом, что позволило возобновить выпуск этого танка в России и сохранить производственные мощности. Хотя производительность была низкой, и выпуск на некоторое время приостанавливался, со временем работа производства становилась все лучше и лучше.

Это быстро нашло отражение в реальных боевых действиях в Сирии. В очень жестких боевых условиях Т-90 показал почти идеальные возможности. Его броневая защита оказалась способна выдерживать противотанковые ракетные удары, а установленная фотоэлектрическая система постановки помех оказалась очень эффективной.

Противотанковые ракеты сегодня тоже усиливаются. Российская армия использовала реальный боевой опыт, чтобы сделать еще одно серьезное усовершенствование Т-90 – нынешний Т-90М с новыми улучшениями во всех аспектах.

Теперь, когда российская армия оснащена новым Т-90, американским танкам следующего поколения будет сложно достичь их уровня. Американским военным придется многое пересмотреть в своих собственных танковых технологиях. Танки следующего поколения должны иметь больший вес с точки зрения технических требований.

Теперь, когда ситуация изменилась, американским военным требуется серьезно поднять технический уровень своей танковой техники, иначе будет сложно угнаться за мировыми тенденциями. Под силу ли будет им подавить Т-90М – это большой вопрос, не говоря уже о новом поколении российских танков Т-14.