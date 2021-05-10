Россия активно работает над созданием систем подводных беспилотных аппаратов, способных как атаковать корабли противника, так и бороться с вражескими подводными дронами. Об этом 10 мая пишет китайский портал Sohu, перевод статьи представлен изданием Discover24.

Атака из глубин океана: новая военно-морская революция России

По словам высокопоставленного представителя российского оборонно-промышленного комплекса, в настоящее время в России разрабатывается система боевого применения для подводных беспилотников. Этот новейший способ вооруженной борьбы перевернул концепцию надводных кораблей и представляет собой новую революцию в военно-морской войне.

В настоящее время на повестке дня стоит вопрос использования морских беспилотных «волков» – ударных дронов – вместо одиночного подводного беспилотника. Такое «стайное» применение дронов, по мнению военных экспертов, обеспечит наивысшую боевую эффективность.

Подводными дронами-беспилотниками в России будет управлять искусственный интеллект. Например, если дана команда – уничтожить ударную группу авианосца противника, система искусственного интеллекта будет автоматически управлять подводной группой дронов-«волков», перемещать эти дроны в различных направлениях путем маневрирования или даже временно выводить их из боя – то есть использовать любые действия, чтобы сбить с толку противника. Все это будет делать искусственный интеллект, который получит данные о ситуации из разных источников.

Беспилотные подводные аппараты (в том числе и полупогружные, и подводные) имеют водоизмещение не более 500 тонн. Они способны скрытно приблизиться и уничтожить противника. Если подводный дрон будет перехвачен или уничтожен во время боя, его относительно низкая стоимость не окажет фатального воздействия на военно-морские операции или исход всей морской войны.

Российский воздушный командный пункт, надводные корабли и модифицированные подводные дроны, носителями которых будут атомные подводные лодки, будут на всех этапах сохранять управление подводными дронами. Россия в настоящее время разрабатывает операции в относительно глубоких морских районах, включая погружение на глубину до 800 метров или даже до 8000 метров, что требует эффективной передачи сигналов и команд на этой глубине. Это может дать морским беспилотным «волкам» массу преимуществ в операциях на большой глубине, потому что в настоящее время в других странах не разработано оружие, способное атаковать цели на такой глубине.

В настоящее время сложность заключается в передаче сигналов и команд управления между различными средами, например, из воздуха в воду. Самое сложное при этом – решить проблему навигации. Новейшие лазерные инерциальные навигационные гироскопы будут большим подспорьем для морских дронов. Их погрешность на 1000-километровом пути может составлять значительно меньше 100 метров в сочетании с точными подводными картами. Данные о параметрах океана позволят подводным дронам очень точно достичь цели.

Нынешние ведущие военно-морские державы следуют примерно по тому же технологическому пути. Например, в США разрабатывается проект «Охотник за беспилотными подводными лодками» и расширяются возможности новых беспилотных подводных лодок. Подобной моделью является подводная лодка «Морской охотник», которая может вести разведку и применять оружие против подводных и надводных целей. «Ocean Hunter» находится в разработке с 2010 года в рамках программы ACTUV (Anti-Submarine Warfare Continuous Tracking Unmanned Submarine), которая реализуется Агентством перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA).

Согласно аналитическим документам Пентагона по управлению затратами и оценке будущих проектов, ВМС США в будущем должны состоять из десятков беспилотных надводных кораблей, беспилотных подводных аппаратов и относительно небольшого числа авианосцев. В результате стэлс-эсминец типа DDG1000 Zumwalt наконец-то найдет себе сферу использования и может управлять беспилотными кораблями и беспилотными подводными аппаратами в будущих морских сражениях. ВМС США планируют провести серьезную модернизацию, чтобы полностью использовать беспилотное оружие на поле боя.

Что касается полчищ беспилотных морских транспортных средств (на поверхности или под водой), тот, кто продвинет эту технологию на вершину, получит неоспоримое преимущество в будущих морских вооруженных боях. Без преувеличения можно сказать, что подводная беспилотная «волчья стая» станет властелином будущего океана.