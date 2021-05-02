1 мая заместитель министра обороны США Кэтрин Хикс заявила на онлайн-семинаре: «США не считают, что вооруженные конфликты с Россией, Ираном и другими странами неизбежны, но на всякий случай США оценивают возможность войны с этими странами. В настоящее время Соединенные Штаты изо всех сил стараются избежать продолжающейся напряженности в многосторонних отношениях, но американские военные должны также продемонстрировать сдерживание враждебного поведения, наносящего ущерб интересам США». Статья опубликована иностранным порталом new.qq.com, перевод представлен изданием discover24.ru.

Недавно Пентагон и американский аналитический центр RAND провели совместный военный анализ. Если война вспыхнет в таких странах, как Ирак и Иран, одновременно, сколько времени потребуется, чтобы закончить такую войну и каков будет ее исход?

Многие военные эксперты США считают, что даже доминирующая морская держава – то есть сами Соединенные Штаты – с разработкой новой технологии противокорабельных баллистических ракет не способна продемонстрировать абсолютное морское господство, как это было во время войны в Персидском заливе. Новые сверхбесшумные подводные лодки и сверхзвуковые противокорабельные ракеты уже не позволяют американскому авианосцу обеспечивать свою абсолютную безопасность.

Даже перед лицом Ирана, который имеет очень слабый флот, авианосный флот США должен держаться как можно дальше от побережья, при этом контролировать Ормузский пролив и максимально разрушить Иран еще до начала войны. Сейчас система дальней разведки не позволяет иранским противокорабельным баллистическим ракетам блокировать позиции авианосного флота.

Но за последние 20 лет численность авианосного флота США существенно не увеличилась. Даже после вывода из эксплуатации палубных самолетов F-14 дальность ПВО американского авианосного флота сократилась, что сделало невозможным эффективно перехватывать российские сверхзвуковые бомбардировщики.

Российская авиация в настоящее время уже принимает на вооружение противокорабельную баллистическую ракету воздушного базирования «Кинжал». Эта ракета имеет максимальную дальность действия более 2000 километров. Она может атаковать вне зоны защиты американского авианосного флота, а скорость полета этой ракеты близка к 10 Махам. Ее не способны перехватить американские системы ПВО класса 2, и лишь небольшое количество ракет систем класса 3 и 6 совместно имеют шанс успешного перехвата одного из «Кинжалов».

В настоящее время российские истребители МиГ-31БМ могут нести одну ракету «Кинжал», а бомбардировщик Ту-22М3 – две. В итоге только один полк бомбардировщиков Ту-22М3 может серьезно повредить всю авианосную группу. С началом крупномасштабной войны ВМС США, по их же вероятным оценкам, потеряют три авианосных флота, более 600 пилотов и более 10 000 моряков.

И если Соединенные Штаты соберутся воевать против Ирана, то армии США, вероятно, придется вести вторую войну в Персидском заливе, где на этот раз у Соединенных Штатов очень мало союзников. Такие страны, как Великобритания, Франция и Германия, не поддерживают военные операции против Ирана. Только Израиль будет помогать американским военным в боевых действиях.

По сравнению с Ираком времен «Бури в пустыни», Иран имеет более обширную территорию и более высокий боевой дух армии. Кроме того, Иран имеет на вооружении баллистические ракеты средней дальности, которые могут атаковать все военные базы США на Ближнем Востоке. Иран также обладает и противокорабельными ракетами собственной разработки. Противодействие по типу “Персидского залива”. Такие баллистические ракеты типа «корабль-корабль» могут оттеснить авианосный флот США от побережья Ирана и снизить эффективность ударов авианосной авиации США.

Военные операции США против Ирана будут в основном строиться на авиационных ударах с целью уничтожения иранского потенциала ядерных исследований и разработок и принуждения Ирана безоговорочно принять требования, выдвинутые Израилем и Соединенными Штатами.

Война же с Россией – абсолютно рискованный выбор. Учитывая, что Россия обладает огромным арсеналом ядерного оружия, Соединенные Штаты будут строго ограничивать масштабы войны с Россией и пытаться локализовать такую войну в «третьей стране». Украина до сих пор представляется наиболее вероятным местом, где способен разразиться локальный военный конфликт США и России.