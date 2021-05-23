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Всего в одном столкновении с турецкими беспилотниками Bayraktar TB2 российский зенитно-ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» разобрался с пятью такими аппаратами. При этом сам он пострадал минимально и вскоре снова вернулся к отражению воздушных атак противника, сообщает издание Avia.Pro.

Уточняется, что данный инцидент произошел в марте текущего года в сирийской провинции Идлиб. Беспилотники намеревались внезапно атаковать ЗРПК «Панцирь-С1» и уничтожить один из лучших российских комплексов, однако застать его врасплох все же не удалось.

«Панцирь» моментально обнаружил все цели и отстрелялся по ним ракетами. Без повреждений после такой групповой атаки обойтись не удалось, но они оказались незначительными.

Авторы также рассказали, что Турция часто прибегает к помощи своих беспилотников «Байрактар ТБ2» и ANKA-S, которые наносят удары по сирийским правительственным силам. Но с появлением ЗРПК «Панцирь-С1» эти дроны всё чаще уничтожаются в больших количествах. Кроме того, неплохие результаты в борьбе с ними демонстрируют комплексы «Стрела» и «Бук-М2Э».

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