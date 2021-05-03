Ханс Валльмарк, шведский парламентарий, призвал Анну Линде, руководителя МИД Швеции, принять меры по отношению к дипломатам из РФ, чтобы показать свою солидарность с Чехией.

Согласно его словам, в Чехии заявили о необходимости выслать из государств Евросоюза и НАТО выявленных секретных спецагентов России. Депутат добавил, что реакция шведских властей на недавнее заявление Праги выглядит слишком «сдержанной». Он отметил, что не видит каких-либо действий со стороны Стокгольма, направленных против работников посольства РФ.

Народный избранник поинтересовался у главы внешнеполитического ведомства Швеции, как именно они собираются ответить на призывы Чехии касательно введения мер против Москвы. В СМИ напоминают, что в середине апреля Прага решила выслать из страны восемнадцать российских дипломатов, названных сотрудниками спецслужб.