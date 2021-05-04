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В Швеции почти 6 тысяч человек заразились коронавирусом после того, как им была поставлена как минимум одна доза вакцины. Об этом рассказало Управление здравоохранения страны.

Так, как зафиксировали медики, заражение коронавирусом могло произойти уже через три недели после того, как человеку была поставлена прививка. 20 человек попали в реанимацию, ещё 187 – скончались.

Всего в Швеции вакцина была поставлена примерно двум миллионам граждан. Обе дозы вакцины получили 700 тысяч граждан. Из них заразились инфекцией 1 624 человек, что составляет 0,2% от всего количества полностью привитых. Шестерым пациентам потребовалась реанимация, ещё 67 человек скончались.

Как указал главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнель, ни одна вакцина не даёт полной гарантии на то, что человек не заболеет. Но с учётом масштабов распространения инфекции, число серьёзных случаев заболеваний после вакцинации невелико.

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