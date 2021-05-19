В Сети был опубликован новый геймплейный трейлер Total War: Warhammer III, опубликованный студией Creative Assembly и издательством Sega.

Как отмечается, в видеоролике была показана фракция Кислев – так, демонстрируется лидер фракции царица Катарина, а также войска этого народа – воины с секирами, всадники на бронированных медведях, ледяные монстры и так далее.

Земли Кислева находятся на северо-восток от Империи. Этому народу, как отмечается, приходится сражаться с Хаосом, орками и гоблинами на границах.

В озвучке ролика о происходящем повествует женский голос, который имеет выраженный русский акцент, что было замечено пользователями Сети. Выход игры на ПК запланирован на 2021 год, более точная дата ещё не известна. Отмечается, что игра завершит события трилогии.

Ранее инсайдер рассказал, когда поклонникам стоит ожидать выхода GTA 6. Согласно его заявлению, ждать придётся ещё около 4-5 лет.