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Стало известно, что выход игры GTA 6 может состояться не так скоро, как ожидают многие поклонники.

Так, ранее некоторые фанаты франшизы решили, что в скором времени можно будет ожидать анонс новой части GTA. Поводом для появления этих слухов стало то, что Rockstar устроила набор тестеров, и от кандидатов требовалось, чтобы они хорошо знали текущие франшизы студии.

Но, как считает инсайдер Okami, ждать выхода GTA 6 придётся ещё не менее 4-5 лет. Как он заявил, он будет весьма шокирован, если игра будет выпущена ранее 2025 года.

Официальной информации о разработке GTA 6 в настоящее время нет, и даже неизвестно, началась ли вообще работа над созданием этой игры. Компания никак не комментирует слухи, которые ходят вокруг продолжения серии игр.

Ранее инсайдер Том Хендерсон заявил, что действие GTA 6 будет разворачиваться в современное время. Ранее считалось, что события игры будут происходить в 80-х годах прошлого века.

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  • Анна
  • 10.05.2021
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