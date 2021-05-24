Йеменские хуситы выложили в интернет видеозапись с беспилотным аппаратом Wing Loong II, принадлежащим Саудовской Аравии. Этот ударно-разведывательный дрон был сбит над провинцией Саада в Йемене и долго горел, пока не превратился лишь в кучку пепла.

Предполагается, что беспилотник вылетел с базы для выполнения боевого задания и сразу попал под удар. Именно поэтому его баки практически доверху были заполнены топливом, что и привело к мгновенному возгоранию.

Военные эксперты считают, что в БПЛА угодила ракета под кодовым названием «358». Это управляемый боеприпас, специально разработанный для уничтожения легких самолетов, ряда винтокрылых машин, а также беспилотных аппаратов всех типов.

Wing Loong II – это ударно-разведывательный дрон, который способен подниматься на средние высоты и вести наблюдение за местностью в течение длительного времени, не требуя дозаправки. Разработан он в Китае.