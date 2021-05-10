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Американская компания BAE Systems представила прототип легкого танка M8 Armored Gun System, созданного в ходе реализации программы Mobile Protected Firepower. Эта боевая машина представляет собой улучшенную версию предшественника.

Так, в качестве вооружения на ней будет применена 105-миллиметровая пушка ХМ35, которая дополняется автоматом заряжания. За мощность отвечает дизельный двигатель MTU с механической коробкой Allison 3040MX.

Кроме того, сообщается о новой системе защиты, характеристики которой не раскрываются, а также о полностью переработанной башне.

Производитель не дает никаких комментариев о новом танке, однако в сети появились фотографии полностью переработанной версии боевой машины. По мнению экспертов, испытания проходили в штате Мичиган по полигоне Сухопутных сил Соединенных Штатов.

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